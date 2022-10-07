Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Наразі зберігається небезпека повторних ударів по обласному центру

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях», – написав Старух.

Наразі зберігається небезпека повторних ударів по обласному центру.

Як повідомлялося, сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.