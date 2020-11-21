Під «Феофанією» пройшла акція проти Зеленського

В цій лікарні проходить лікування від Covid-19 президент України Володимир Зеленський

Учасники автомаршу «Майдан – Феофанія» прибули до лікарні, де президент України Володимир Зеленський лікується від коронавірусу. Активісти вимагають відставки всього уряду та розпочати кримінальне провадження через «корупційне» використання коштів з протиковідного фонду.

Окрім цього, вони закликають припинити знищення малого та середнього бізнесу. Також на акції закликали звільнити політвʼязнів, зокрема фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Учасники акції вимагали реформувати СБУ, завершити судову реформу, а також повернути повноваження антикорупційним органам, які були визнані неконституційними в Конституційному суді. Також вимагали звільнити фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета та відкликати український план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Під «Феофанією» активісти палили фаєри, а також включили запис обіцянок Зеленського про те, що всі українці будуть мати рівні права при лікуванні від Covid-19.

Нагадаємо, що активісти виявили провокаторів під будинком Порошенка – приїхали на автобусах, організатори пообіцяли по 250 грн.