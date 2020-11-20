Активісти виявили провокаторів під будинком Порошенка - приїхали на автобусах, організатори пообіцяли по 250 грн

Два автобуси провокаторів приїхали в Козин, зазначив Погребиський

Проплачені тітушки на автобусах та автомобілях приїхали під будинок п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка.

Про це повідомляє ветеран АТО, депутат Київради Олександр Погребиський. Відповідне відео він опублікував у Facebook.

Один з молодиків подумав, що спілкується із замовниками акції, і показав повідомлення, в якому зазначалося, що за участь в «акції» готові платити 250 гривень.

«Два автобуси масовки нагнали в Козин. Сьогодні тут збирається мітинг за гроші. Вони не їдуть до Рената Кузьміна, вони не їдуть до Зеленського питати, чому руйнується армія. Вони ідуть на замовлення за гроші до дому Порошенка, щоб переключити увагу», – наголошує Олександр Погребиський.

Як відомо, сьогодні народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що на замовлення Офісу Зеленського готуються провокації проти Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність».

Напередодні у відповідних групах в соцмережах збирали охочих за гроші пікетувати партійний офіс та будинок Порошенка.

Вранці до партійного офісу прийшли «пікетувальники», частина з яких не могли пояснити мету цієї «акції».

Ближче до вечора Володимир Ар’єв із журналістами кількох телеканалів приїхав на місце збору однієї з груп найнятих молодиків, які уникали спілкування з журналістами.

«Часи тітушок, коли Янукович надсилав на опозицію натренованих і проплачених людей, повернулися. Ви бачите групу людей, які зараз збираються за замовленням Офісу президента України, особисто Зеленського, який злякався того, що йому доводиться відповідати за все те, що він наробив, зокрема, за розвал фінансів, за повний провал підготовки до другої хвилі коронавірусу. Він зараз намагається всі свої провали переключити на свого попередника Порошенка», – зауважив Ар’єв.