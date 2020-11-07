Поліція заблокувала активістів біля будинку голови КС, сталися сутички

Активісти намагалися прорватися до будинку голови КСУ пішки

До будинку голови КСУ Олександра Тупицького що у Василькові вирушило 40 машин, однак поліція заблокувала рух авто. Як повідомляє Громадське радіо, учасники закликають поліцію їх пропустити, між учасниками автопробігу та правоохоронцями стаються поодинокі сутички.

«Адвокат Масі Найєм намагається вмовити їх пропустити хоча б дві автівки. Поліція відмовляється, бо нібито за двома автівками поїдуть ще. Також, кажуть, що ніби учасники акції вказали іншу адресу», – повідомляє кореспондентка з місця події.

Поліція блокує рух автівок. Не пропускає їх до будинку глави КС Тупицького. Учасники закликають їх пропустити, кажуть, що не пропускати їх незаконно



Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/iggLj3zS73 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Перед тим, як поїхати до будинку Тупицького, організатори (Автомайдан та Центр протидії корупції) закликали учасників дотримуватися протиепідемічних правил, адже Васильків перебуває у червоній зоні карантину. Також учасникам роздали українські прапори та стрічки, які можна почепити до автівки.

Активісти намагалися прорватися до будинку пішки. Згодом поліція та учасники автопробігу домовилися, що дві автівки проїдуть на 5 метрів, а люди розтягнуться біля паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилися.

Зрештою учасникам вдалося встановити шибеницю біля паркану.

7 листопада активісти влаштували акцію «Тупицький вали до Ростова». Учасники зібралися у центрі Києва біля стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського та поїхали до Василькова.

Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.