Головною була війна з Росією: посол Канади вважає, що громадські активісти надмірно тиснули на попередню владу

Не можна було ставити знак рівняння у війні з Росією та боротьбі з корупцією - головною все ж таки була війна з країною-агресором, - Роман Ващук

Роман Ващук зауважив, що часто успішні на 80% реформи громадські організації розцінювали як провал, що сіяло зневіру в реформах як таких

Громадські організації та активісти надто захопилися тиском на попередню владу, «хрестовим походом» проти корупції та «звітуванням заради звітування» – вважає посол Канади в України (2014-2019 роки) Роман Ващук. Про це він розповів під час лекції «Вибачайте, якщо щось було не так: західна підтримка реформ в Україні, 2014-2019».

Зокрема, Роман Ващук зауважив, що часто успішні на 80% реформи громадські організації розцінювали як провал, що сіяло зневіру в реформах як таких. Він говорить, що часто громадські активісти вимагали реформ «на 105 процентів».

Ващук навів приклад Верховного Суду України, який був успішно реформований, а судді відбиралися через прозорий конкурс за участі представників громадянського суспільства та міжнародних експертів. «Приходить зміна президента - і з усіх судів України чомусь треба перезапустити Верховний Суд. Чекайте, в Україні є тисячі судів, які треба реформувати, чому ви беретеся знову за Верховний Суд? Виявляється, що людина, яка є заступником голови Верховної Ради, людина, яка є Генеральним прокурором – всі були неуспішними кандидатами до Верховного суду. Вони вважали, що цей процес є сфальшований, бо їм не вдалося його пройти. І вони об’єдналися із 105-процентовими людьми із громадянського суспільства, щоб спробувати зробити демонтаж цього нового суду», – говорить Ващук.

Не можна було ставити знак рівняння у війні з Росією та боротьбі з корупцією - головною все ж таки була війна з країною-агресором. А боротьба з корупцією не могла бути важливішою, ніж верховенство права. «Хрестовий похід» проти корупції не був найкращою ідеєю з точки зору досягнення результату для країни, де в корупції задіяний майже кожен – вважає Ващук.

«Якщо ти програєш війну із зовнішнім ворогом, то всі внутрішні дискусії стають теоретичними. Або ти їх проводиш у концтаборі, або в еміграції. Не можна спалювати внутрішню хату і одночасної її обороняти. Державність понад усе», – каже Ващук.

Громадські організації надто захоплювались красивими інфографіками, які апелюють до раціо, але сіють негатив – вважає експосол. «Не було позитивного реформаторського наративу, що ми робимо і чому, що ви з цього будете мати. Але емоційний наратив йшов від противників реформ, і від противників України, які грали на емоціях, а не на технократичних рішеннях», – говорить Роман Ващук.

Ващук також зауважує, що люди на місцях бачили позитивні зміни, та ніяк не пов'язували це з владою в Києві, завдяки якій ці зміни насправді відбулися. Натомість активісти сварили політиків з Києва, коли ті їхали відкривати школи чи садочки. «Виявилося, що всі люблять свого мера, який їм робить дорогу, відновив садочок, а Київ – то якісь люди, які роблять невідомо що. Хоча це саме Київ передав ті всі гроші на місця. І ми прийшли до ситуації, що люди на місцях задоволені своїм життям, але переконані, що Україна як держава прямує до занепаду», - зауважив Роман Ващук.

«В Україні було дуже багато конкретних позитивних змін на місцях, але люди їх не асоціювали із загальнодержавною політикою України», – резюмує Ващук.