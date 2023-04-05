Під Мелітополем окупанти взяли в заручники пацієнтів лікарні

Окупанти панікують і кажуть, що контрнаступ ЗСУ почнеться з дня на день

Російські окупанти намагаються прикритися мирними жителями, розселяючись по квартирах і будинках житлового сектора Мелітополя та передмістя.

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Як повідомляє РІА-Мелітополь, у Молочанську, що за 45 км від Мелітополя, окупанти заселилися у триповерхову будівлю лікарні. У підвалі вони розмістили своїх поранених. Самі квартируються в палатах на першому й третьому поверхах. А на другому поверсі на постійній основі перебувають самотні громадяни похилого віку. Робиться це для того, щоб у разі підриву бази рашистів звинуватити ЗСУ в тому, що вбивають мирних громадян.

Самі військові РФ панікують і кажуть, що контрнаступ ЗСУ почнеться з дня на день. Багато хто готовий скласти зброю, проте їх лякають загороджувальними загонами, які нібито виставлені навколо Молочанська, і всіх, хто тікатиме, розстріляють.

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А з колаборантів-керівників узяли розписку про те, що вони не мають права залишати Мелітополь без узгодження свого виїзду з вищими органами. Однак зрадники з окупаційної влади шукають привід виїхати з міста, щоб вивезти свої родини.

У Веселому окупанти масово стягують військову техніку і вже котрий день глушать російський зв'язок. Як відомо, перед цим окупанти по всій окупованій частині Запорізької області ліквідували український зв'язок та українських інтернет-провайдерів.

Водночас так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький, сидячи в Москві, намагається заспокоїти тих, хто панікує, та обіцяє до кінця року збудувати і ввести в експлуатацію 106 нових базових станцій мобільного зв'язку, звісно ж, коштом федерального бюджету.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.