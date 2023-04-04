Наступ ЗСУ. Уряд терміново звернувся до жителів окупованих територій

Ірина Верещук: «Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу чи тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися»

Українцям на тимчасово окупованих територіях слід дотримуватись кількох порад на тлі можливого контрнаступу ЗСУ та чим швидше залишити небезпечні регіони. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, в окупації вже тривожно. У так званих «чиновників» залишилося ще трохи часу, щоб забратися звідти, тож частина з них збирає речі. «Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде», – наголосила Верещук.

Вона також порадила українським громадянам терміново залишити окуповані території перед можливим контрнаступом ЗСУ . «Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу чи тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне – берегти себе та дітей», – наголосила міністр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.