На півдні окупанти готуються до наступу ЗСУ і тероризують людей

У Мелітополі окупанти закликають людей виїжджати до Росії

У селі на окупованій території Херсонщини майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти готуються до українського контрнаступу і залякують місцевих жителів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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«Окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині загарбники теж тероризують місцевих мешканців. Так, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів. Ллюдям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів.

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Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка