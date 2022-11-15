Мелітополь: мобілізовані росіяни влаштували перестрілку в кафе

Окупанти напилися, після чого між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку

У тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих російських новобранців влаштували перестрілку. Інцидент стався в кафе «Джокер». Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що окупанти напилися і між ними виник словесний конфлікт, який швидко переріс у перестрілку. Один з мобілізованих раптово почав стріляти. В результаті одна людина була поранена в плече.

На місце прибула військова поліція і затримала 12 осіб. Серед них: сім рядових, двоє молодших сержантів, єфрейтор, капітан і лейтенант. Їх доставили в розпорядження роти військової поліції і відправили в кімнату для тимчасово затриманих.

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Нагадаємо, сьогодні вранці у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Під час вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі постраждав місцевий колаборант Дмитро Трухін. Його у надважкому стані доставлено в лікарню.