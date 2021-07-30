Під Рівним дитину виявили повішеною на гойдалці

Медики «швидкої» нічим допомогти вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини

Недалеко від Рівного в селі Кошмаки Варашського району виявили повішеним 9-річного хлопчика на мотузці від гойдалок. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Лікарі дізналися про трагедію близько 19.00 в четвер. Чоловік, який телефонував, розповів, що «діти знайшли дитину повішеною на мотузці, з якої зроблена гойдалка».

Медики «швидкої» нічим допомогти вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини.

Про страшну подію повідомили поліцейським.

Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків на момент трагедії не було поруч з дитиною.

У пресслужбі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.

До слова, Вовчанський райсуд Харківської області помістив до приймальника-розподільника 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки.