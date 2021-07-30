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    Події в Україні

    Під Рівним дитину виявили повішеною на гойдалці

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    Трагедія під Рівним: на гойдалці знайшли повішеним 9-річного хлопчика - Під Рівним дитину виявили повішеною на гойдалці
    Трагедія під Рівним: на гойдалці знайшли повішеним 9-річного хлопчика
    Фото: pixabay.com

    Медики «швидкої» нічим допомогти вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини

    Недалеко від Рівного в селі Кошмаки Варашського району виявили повішеним 9-річного хлопчика на мотузці від гойдалок. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

    Лікарі дізналися про трагедію близько 19.00 в четвер. Чоловік, який телефонував, розповів, що «діти знайшли дитину повішеною на мотузці, з якої зроблена гойдалка».

    Медики «швидкої» нічим допомогти вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини.

    Про страшну подію повідомили поліцейським.

    Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків на момент трагедії не було поруч з дитиною.

    У пресслужбі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.

    До слова, Вовчанський райсуд Харківської області помістив до приймальника-розподільника 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві шестирічної дівчинки.

    Теги: діти смерть Рівненщина
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    Під Рівним дитину виявили повішеною на гойдалці