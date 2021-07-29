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    На пляжі курортного Чорноморська помер турист

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    На місце смерті чоловіка викликали поліцію - На пляжі курортного Чорноморська помер турист
    На місце смерті чоловіка викликали поліцію
    Фото: varta.chornomorska/facebook

    Рятувальники протягом години надавали чоловікові невідкладну допомогу, проте врятувати його не вдалося

    У місті Чорноморськ Одеської області на пляжі помер турист. Про це повідомили на сторінці комунального закладу «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради в Facebook.

    Згідно з повідомленням, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі біля нічного клубу To go.

    «Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак, чоловіка врятувати не вдалося», – повідомили у відомстві.

    Відзначають, що співробітники закладу огородили територію, на якій перебуває тіло. На місце викликали поліцію.

    Раніше еколог розповів, на яких пляжах Одеси можна відпочивати після негоди.

    До слова, на морі в Одесі потонув підліток.

    Нагадаємо, у липні в Одесі пляжники пів дня відпочивали поруч із тілом потопельника (відео).

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    Теги: пляжі відпочинок Одещина смерть рятувальники
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    На пляжі курортного Чорноморська помер турист