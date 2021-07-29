На пляжі курортного Чорноморська помер турист

Рятувальники протягом години надавали чоловікові невідкладну допомогу, проте врятувати його не вдалося

У місті Чорноморськ Одеської області на пляжі помер турист. Про це повідомили на сторінці комунального закладу «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради в Facebook.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі біля нічного клубу To go.

«Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак, чоловіка врятувати не вдалося», – повідомили у відомстві.

Відзначають, що співробітники закладу огородили територію, на якій перебуває тіло. На місце викликали поліцію.

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