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    Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину

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    Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину - Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину
    Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину
    Фото з відкритих джерел

    Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення

    У понеділок, 12 липня, в Новоград–Волинському сталася стрілянина. В результаті події 9–річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Пораненого хлопчика у важкому стані відразу госпіталізували в реанімаційне відділення, де медики надають необхідну допомогу.

    За попередньою інформацією, інцидент нібито стався на березі місцевої річки.

    «Проте в ході встановлення обставин ці відомості не підтвердилися», – йдеться в повідомленні.

    Поліцейські провели ряд слідчо-розшукових заходів і виявили докази того, що поранення дитини відбулося в будинку.

    «З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні», – йдеться в повідомленні.

    Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 КК України).

    Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

    До слова, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.

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    Теги: Житомирщина стрілянина
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    Під Житомиром військовий вистрілив дитині в спину