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    У Черкасах іноземці влаштували стрілянину

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    Постраждалих внаслідок інциденту немає - У Черкасах іноземці влаштували стрілянину
    Постраждалих внаслідок інциденту немає
    Фото: сh.npu.gov.ua

    Попередньо встановлено, що між двома іноземцями стався конфлікт

    У неділю ввечері, 4 липня, на вулиці Самійла Кішки у Черкасах сталася стрілянина через конфлікт між двома іноземцями. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

    «Близько 21:10 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки. На місце події виїхали правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що силовики затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо встановлено, що між двома іноземцями стався конфлікт.

    Співробітники поліції з'ясовують деталі інциденту, проводиться перевірка на законність отримання дозволу, придбання, зберігання та носіння зброї.

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    У Черкасах іноземці влаштували стрілянину
    У Черкасах іноземці влаштували стрілянину
    У Черкасах іноземці влаштували стрілянину

    Зазначено, що міграційна служба перевіряє законність перебування даних осіб в Україні.

    Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.

    Теги: Національна поліція України кримінал Черкаси іноземці стрілянина
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    У Черкасах іноземці влаштували стрілянину