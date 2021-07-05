У Черкасах іноземці влаштували стрілянину

Попередньо встановлено, що між двома іноземцями стався конфлікт

У неділю ввечері, 4 липня, на вулиці Самійла Кішки у Черкасах сталася стрілянина через конфлікт між двома іноземцями. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

«Близько 21:10 до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Самійла Кішки. На місце події виїхали правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що силовики затримали чоловіка зі зброєю. Попередньо встановлено, що між двома іноземцями стався конфлікт.

Співробітники поліції з'ясовують деталі інциденту, проводиться перевірка на законність отримання дозволу, придбання, зберігання та носіння зброї.

Зазначено, що міграційна служба перевіряє законність перебування даних осіб в Україні.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.