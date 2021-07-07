Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)

Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири

Поліцейські під час спецоперації затримали озброєного чоловіка, який у житловому будинку на проспекті Голосіївському поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.

Працівники поліції евакуювали мешканців житлового будинку.

Як повідомлялося, 7 липня на проспекті Голосіївському в Києві сталася стрілянина. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

Була введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника.