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    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)

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    Спецпризначенці затримали зловмисника - Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Спецпризначенці затримали зловмисника
    Фото: МВС

    Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири

    Поліцейські під час спецоперації затримали озброєного чоловіка, який у житловому будинку на проспекті Голосіївському поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.

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    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
    Фото: МВС

    Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.

    Працівники поліції евакуювали мешканців житлового будинку.

    Як повідомлялося, 7 липня на проспекті Голосіївському в Києві сталася стрілянина. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

    Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.

    Була введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника.

    Теги: Національна поліція України МВС Київ кримінал стрілянина
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    Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)