Влаштував стрілянину й підпал: поліцейські затримали зловмисника (відео)
Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири
Поліцейські під час спецоперації затримали озброєного чоловіка, який у житловому будинку на проспекті Голосіївському поранив патрульного та цивільну людину, після чого зачинився у квартирі. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Під час перемовин зловмисник скоїв підпал квартири, де він зачинився.
Рятувальниками ДСНС проведено заходи щодо ліквідації пожежі.
Працівники поліції евакуювали мешканців житлового будинку.
Як повідомлялося, 7 липня на проспекті Голосіївському в Києві сталася стрілянина. Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.
Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі.
Була введена спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника.