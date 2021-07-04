У Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий

Про причини стрілянини інформації немає

Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув

У центрі Запоріжжя в ресторані «Аристократ» сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер.

Про це повідомляє Телеграм-канал ZaБор

Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув.

Про причини стрілянини поки інформації немає, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження.

«4 червня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану по вулиці Маяковського невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер», – повідомили Укрінформу у ГУНП в Запорізькій області.

Нагадаємо, у Харкові конфлікт через паркування переріс в стрілянину.