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    У Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий

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    Про причини стрілянини інформації немає - У Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий

    Про причини стрілянини інформації немає

    Фото з відкритих джерел

    Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув

    У центрі Запоріжжя в ресторані «Аристократ» сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер.

    Про це повідомляє Телеграм-канал ZaБор

    Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув.

    Про причини стрілянини поки інформації немає, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження.

    «4 червня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану по вулиці Маяковського невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер», – повідомили Укрінформу у ГУНП в Запорізькій області.

    Нагадаємо, у Харкові конфлікт через паркування переріс в стрілянину.

    Теги: Запоріжжя кримінал чоловік стрілянина
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    У Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий