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    У Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина

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    Ймовірний&nbsp;винуватець інциденту - У Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина
    Ймовірний винуватець інциденту
    Скріншот з відео

    Чоловіка в червоній футболці запитали: «Чий Крим?». На що він відповів: «Наш, російський»

    У Харкові біля бару «Молодість» сталася різанина через суперечку про територіальну приналежність тимчасово окупованого Росією Криму. Відео з місця події опублікували місцеві Telegram-канали.

    Відомо, що конфлікт стався близько 04:00 у четвер, 8 липня.

    На записі видно, що чоловіка в червоній футболці запитали: «Сий Крим?». На що він відповів: «Наш, російський».

    Далі автор відео вже показує свою порізану руку, обмотану білою ганчіркою. За його словами, поранення наніс саме чоловік, який заявляв про «російський» Крим.

    На місце викликали лікарів швидкої допомоги і правоохоронців.

    До слова, нардеп Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму.

    Теги: Харків Крим кримінал ресторан
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    У Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина