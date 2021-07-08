У Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина

Чоловіка в червоній футболці запитали: «Чий Крим?». На що він відповів: «Наш, російський»

У Харкові біля бару «Молодість» сталася різанина через суперечку про територіальну приналежність тимчасово окупованого Росією Криму. Відео з місця події опублікували місцеві Telegram-канали.

Відомо, що конфлікт стався близько 04:00 у четвер, 8 липня.

На записі видно, що чоловіка в червоній футболці запитали: «Сий Крим?». На що він відповів: «Наш, російський».

Далі автор відео вже показує свою порізану руку, обмотану білою ганчіркою. За його словами, поранення наніс саме чоловік, який заявляв про «російський» Крим.

На місце викликали лікарів швидкої допомоги і правоохоронців.

До слова, нардеп Беленюк показав, як у мережі торгують його обличчям з картою України без Криму.