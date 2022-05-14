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    Події в Україні

    Всі підводні човни РФ вийшли з Севастополя в море – ЗМІ

    Чорноморський флот Росії покинув порт - Всі підводні човни РФ вийшли з Севастополя в море – ЗМІ
    Чорноморський флот Росії покинув порт
    фото з відкритих джерел

    Очевидці стверджують, що причали у Південній бухті, біля яких стоять російські субмарини, відтепер порожні

    У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

    За його словами, у Південній бухті Севастополя російських субмарин наразі немає.

    До Чорноморського флоту Росії входить шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільових дизель-електричних субмарин. Серед них:

    • Б-261 «Новороссийск»;
    • Б-237 «Ростов-на-Дону»;
    • Б-262 «Старый Оскол»;
    • Б-265 «Краснодар»;
    • Б-268 «Великий Новгород»;
    • Б-271 «Колпино».

    Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав'янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються у різних модифікаціях для враження морських і наземних цілей. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

    Нагадаємо, стало відомо, що повинна зробити Україна із Севастополем та Кримським мостом.

    Також Арестович підтвердив ураження ще одного корабля окупантів.

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    Теги: Крим росія окупанти ЗМІ НАТО війна Україна порт озброєння окупація флот море #stoprussia
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    Всі підводні човни РФ вийшли з Севастополя в море – ЗМІ