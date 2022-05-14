Всі підводні човни РФ вийшли з Севастополя в море – ЗМІ
Очевидці стверджують, що причали у Південній бухті, біля яких стоять російські субмарини, відтепер порожні
У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».
За його словами, у Південній бухті Севастополя російських субмарин наразі немає.
До Чорноморського флоту Росії входить шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільових дизель-електричних субмарин. Серед них:
- Б-261 «Новороссийск»;
- Б-237 «Ростов-на-Дону»;
- Б-262 «Старый Оскол»;
- Б-265 «Краснодар»;
- Б-268 «Великий Новгород»;
- Б-271 «Колпино».
Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав'янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються у різних модифікаціях для враження морських і наземних цілей. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
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