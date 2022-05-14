Всі підводні човни РФ вийшли з Севастополя в море – ЗМІ

Очевидці стверджують, що причали у Південній бухті, біля яких стоять російські субмарини, відтепер порожні

У п’ятницю, 13 травня, у море вийшли всі підводні човни Чорноморського флоту РФ. Біля причалів їх більше немає. Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

За його словами, у Південній бухті Севастополя російських субмарин наразі немає.

До Чорноморського флоту Росії входить шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка» (за кодифікацією НАТО – Improved Kilo) – багатоцільових дизель-електричних субмарин. Серед них:

Б-261 «Новороссийск»;

Б-237 «Ростов-на-Дону»;

Б-262 «Старый Оскол»;

Б-265 «Краснодар»;

Б-268 «Великий Новгород»;

Б-271 «Колпино».

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу «Варшав'янка» несуть крилаті ракети типу «Калібр», що застосовуються у різних модифікаціях для враження морських і наземних цілей. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Нагадаємо, стало відомо, що повинна зробити Україна із Севастополем та Кримським мостом.

Також Арестович підтвердив ураження ще одного корабля окупантів.

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