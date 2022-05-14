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    Волонтери випустили колоди карт із портретами російських злочинців

    Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ - Волонтери випустили колоди карт із портретами російських злочинців
    Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ
    фото: facebook.com/CinCAFU

    Волонтери InformNapalm наслідували приклад Центрального командування армії США

    Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ, а також російських політиків і пропагандистів. Колоди цих гральних карт було створено за підтримки військового керівництва України, зокрема головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це сам головнокомандувач Збройних сил України повідомив у Facebook.

    Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам’ятовували свої цілі.

    Фото: facebook.com/CinCAFU

    Фото: facebook.com/CinCAFU

    «У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів. Тож, спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині», – написав Залужний.

    Фото: facebook.com/CinCAFU

    Фото: facebook.com/CinCAFU

    Нагадаємо, Зеленський готовий говорити з Путіним, але є одна умова.

    Напередодні глава держави сказав, що у Росії немає сміливості визнати поразку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Волонтери випустили колоди карт із портретами російських злочинців