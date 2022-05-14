Яка зброя допоможе Україні перемогти: думка екскомандувача НАТО

Системи залпового вогню, артилерія, далекобійна артилерія, протиповітряна оборона – ЗСУ повинні мати всі засоби задля відсічі агресорці

Захід має зосередитися на тому, щоб Росія була переможена. Про це заявив чотиризірковий генерал армії США, командувач Європейського командування Збройних Сил США і Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках Філіп Брідлав під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму.

«Всі ці розмови, що треба дати Путіну можливість зберегти лице і не провокувати його, – ні, це все маячня. Ми повинні зосередитися на тому, щоб Україна перемогла в цій війні, надати їй для цього всі необхідні засоби», – наголосив Брідлав.

Він висловив захоплення тим, як діють українські військові.

«Я дуже пишаюся тим, як зараз показують себе українські військові. Весь світ уже побачив, як українське військо й Україна мужньо борються», – зазначив американський генерал.

Брідлав позитивно оцінив дії США і союзників з підтримки України, але зазначив, що потрібно зробити ще більше.

«Перш за все, нам необхідно досить швидко дати ті речі, про які говорив пан Кларк. Це і системи залпового вогню, артилерія, далекобійна артилерія, протиповітряна оборона, яка надається, але в недостатньому поки що обсязі», – сказав він.

Також, за його словами, Сполучені Штати мають надати Україні протиповітряну оборону, середньо- і далекобійну.

«Такі ракети, як «Нептун», і найсучаснішу зброю подібного роду, що допоможе Україні в тих битвах, які вона зараз веде. Незалежно від того, що відбувається на землі, зараз у Чорному морі Росія контролює ситуацію. Цього не можна допустити», – переконаний він.

«Треба робити це негайно, зараз, уже. Надавати правильне озброєння у правильне місце і в правильний час», – підсумував Брідлав.

Нещодавно стало відомо, що колишній головнокомандувач об’єднаними силами НАТО Філіп Брідлав вважає, що Російську Федерацію слід позбавити прав у Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, Макрон пропонував Зеленському поступитися Путіну, аби зберегти диктатору «обличчя».

Напередодні Пентагон повідомив погану новину для України.

Як відомо, учора прокремлівський сенатор заблокував рішення про ухвалення допомоги в $40 млрд від США.

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