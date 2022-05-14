Оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії

Оголошено підозру «прокремлівській русинці» з Закарпаття, яка виправдовувала російську агресію

Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи

Служба безпеки України оголосила про підозру «прокремлівській русинці« з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Закарпатській області.

Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи.

«Захисниця кремлівської версії «русинства» особисто брала участь у прямих етерах політичних токшоу на російських телеканалах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Пропагандистка через низку створених нею облікових записів у соціальних мережах та російські телеканали підтримувала Росію у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

Слідчі Управління СБУ переконані, що вона поширювала в Закарпатській області матеріали, у яких заперечувала збройну агресію РФ та тимчасову окупацію окремих територій України.