Оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії
Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи
Служба безпеки України оголосила про підозру «прокремлівській русинці« з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Закарпатській області.
Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи.
«Захисниця кремлівської версії «русинства» особисто брала участь у прямих етерах політичних токшоу на російських телеканалах», – йдеться у повідомленні СБУ.
Пропагандистка через низку створених нею облікових записів у соціальних мережах та російські телеканали підтримувала Росію у проведенні спеціальних інформаційних операцій.
Слідчі Управління СБУ переконані, що вона поширювала в Закарпатській області матеріали, у яких заперечувала збройну агресію РФ та тимчасову окупацію окремих територій України.