  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії

    Оголошено підозру &laquo;прокремлівській русинці&raquo; з Закарпаття, яка виправдовувала російську агресію - Оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії
    Оголошено підозру «прокремлівській русинці» з Закарпаття, яка виправдовувала російську агресію
    фото: СБУ

    Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи

    Служба безпеки України оголосила про підозру «прокремлівській русинці« з Закарпаття, яка виправдовувала збройну агресію Росії та дискредитувала ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Закарпатській області.

    Уродженка Закарпаття перебралася до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи.

    «Захисниця кремлівської версії «русинства» особисто брала участь у прямих етерах політичних токшоу на російських телеканалах», – йдеться у повідомленні СБУ.

    Пропагандистка через низку створених нею облікових записів у соціальних мережах та російські телеканали підтримувала Росію у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

    Слідчі Управління СБУ переконані, що вона поширювала в Закарпатській області матеріали, у яких заперечувала збройну агресію РФ та тимчасову окупацію окремих територій України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено підозру уродженці Закарпаття, яка виправдовувала агресію Росії