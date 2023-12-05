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«Підставили плече військовим». Залужний привітав волонтерів зі святом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Підставили плече військовим». Залужний привітав волонтерів зі святом
5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера
фото ілюстративне

Головнокомандувач подякував за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав волонтерів, які з перших днів російської агресії 2014 року підставили плече військовим та допомогли вистояти, з професійним святом. Про це він написав у Facebook.

«Ви стали нам побратимами і посестрами. Найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади. Для кожного підрозділу. Для кожного солдата. Від імені Збройних Сил України дякую вам за вашу відвагу і самопожертву», – йдеться у привітанні.

Залужний подякував за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти. – «За кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі. І за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо!».

Своєю чергою, міністр оборони України Рустем Умєров у вітанні до Дня волонтера підкреслив, що «кожен воїн оборони відчуває ваше тепло та підтримку, вашу працю і самопожертву». 

Міністр наголосив, що – мільйони. Від великих міст до найменших сіл. Від великих фондів, чиї імена відомі на весь світ, до приватних ініціатив, чиї контакти знають окремі підрозділи, з якими ви співпрацюєте.

«Ви шукаєте, знаходите, купуєте і доставляєте бійцям потрібну техніку і обладнання, які їм потрібні в найкоротші терміни. Ви передаєте солдатам в окопи домашні смаколики, щоб підтримати їх своєю турботою. Ви шиєте екіпірування, збираєте FPV-дрони, пакетуєте запашні чаї і ремонтуєте складну оптику. Ви надійний тил для сотень тисяч воїнів! Ви підтримуєте Сили оборони і своєю невтомністю наближаєте день нашої Перемоги!», – йдеться у вітанні Умєрова в Telegram.

Нагадаємо, 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера, встановлений 1985 року резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй з метою спонукати людей брати участь у діяльності в ім’я економічного і соціального розвитку.

Витоки волонтерського руху сягають понад столітньої давнини, коли 1920 року під Страсбургом волонтери із Франції та Німеччини спільно працювали заради відновлення зруйнованих війною ферм у місцях найзапекліших боїв між німецькими та французькими військами. Згодом ініціативу волонтерства підхопили також в інших країнах, і на сьогодні у світі налічується понад 100 мільйонів волонтерів.

Теги: Валерій Залужний війна волонтер

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