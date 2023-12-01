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Волонтери застрягли на кордоні через нові правила ввезення гумдопомоги (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Волонтери застрягли на кордоні через нові правила ввезення гумдопомоги (відео)
Черга на пунктах пропуску зростає
фото: скрін із відео з соцмереж

Наразі заблокована більшість гуманітарки, яку завезти в Україну намагаються зокрема жінки

З 1 грудня набули чинності нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Унаслідок цього на митних пунктах застрягли десятки волонтерів, які не можуть перетнути кордон. У соцмережах зʼявилося відео, на якому десятки автівок чекають на свою чергу. Волонтери бʼють на сполох. Деякі звинувачують владу.

Волонтерка Юлія Качанюк також чекає на кордоні – вона везе автівки на фронт.

Жінка зауважила, що вдома на неї чекає хворий син. Волонтерка розплакалася, тому що не може завезти автівки для захисників в Україну.

Крім того, на митників поскаржилася волонтерка Наталія Самсонова – їй з кордону телефонують дівчата та жінки, які намагаються завезти гуманітарну допомогу. Самсонова під час свого відеозвернення не стримувала емоцій.

Нагадаємо, через нові правила ввезення гуманітарки розгорівся скандал. Волонтери поділилися власним досвідом перетину кордону, на що відреагували працівник Мінсоцполітики та очільник Львівської митниці.

Читайте також: Гуманітарка – стоп? Чому волонтери б’ють на сполох
Теги: кордон волонтер гуманітарна допомога

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