Волонтери застрягли на кордоні через нові правила ввезення гумдопомоги (відео)

Наразі заблокована більшість гуманітарки, яку завезти в Україну намагаються зокрема жінки

З 1 грудня набули чинності нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Унаслідок цього на митних пунктах застрягли десятки волонтерів, які не можуть перетнути кордон. У соцмережах зʼявилося відео, на якому десятки автівок чекають на свою чергу. Волонтери бʼють на сполох. Деякі звинувачують владу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Волонтерка Юлія Качанюк також чекає на кордоні – вона везе автівки на фронт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Жінка зауважила, що вдома на неї чекає хворий син. Волонтерка розплакалася, тому що не може завезти автівки для захисників в Україну.

Крім того, на митників поскаржилася волонтерка Наталія Самсонова – їй з кордону телефонують дівчата та жінки, які намагаються завезти гуманітарну допомогу. Самсонова під час свого відеозвернення не стримувала емоцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, через нові правила ввезення гуманітарки розгорівся скандал. Волонтери поділилися власним досвідом перетину кордону, на що відреагували працівник Мінсоцполітики та очільник Львівської митниці.