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Куди зникла уповноважена з питань волонтерів? Нардепи звернулися до Банкової та Кабміну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Куди зникла уповноважена з питань волонтерів? Нардепи звернулися до Банкової та Кабміну
Депутат Ар’єв направив листа на ім’я Андрія Єрмака, щоб з’ясувати, куди зникла уповноважена
фото: Уповноважений з волонтерської діяльності/facebook

Волонтери звертають увагу на існування посади-привида – уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності, створеної президентом ще в грудні 2019 року.

В грудні 2019 року президент створив посаду уповноваженого з питань волонтерської діяльності, який має моніторити інтереси волонтерів та подавати пропозиції щодо підтримки відповідної діяльності. На посаду призначили Наталію Пушкарьову, однак вона після повномасштабного вторгнення ніяк себе не проявила, йдеться у матеріалі «Главкома» «У Відні чи на Печерську? Розшукується уповноважена, яку загубили волонтери».

З приводу бездіяльності Пушкарьової протягом трьох років на сайті президента ще в березні була зареєстрована петиція з вимогою її звільнення. Однак вона не набрала необхідних 25 тис. голосів. З’ясувати, куди ж уповноважена зникла, намагаються й народні депутати – зокрема, Володимир Ар’єв з «Європейської солідарності» направив відповідного листа на ім’я голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Фактично з 1 грудня у нас починається волонтерський армагедон: ніхто, крім великих організацій, не зможе завозити гуманітарну допомогу. Я й поцікавився, а де звіт щодо проведеної роботи уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності за період з 2021 року? Де, власне, місце перебування цього уповноваженого? Цей посадовець мав би теоретично захищати волонтерів, але його позиції нема. Хоча було б дуже добре, якби він подав нарешті якийсь голос на захист волонтерів. Мало того, уповноважені президента навіть з електронного декларування виведені, ми про них нічого не знаємо. Тому мені хочеться отримати відповідь від (голови офісу президента – «Главком») Єрмака…», – зазначив Ар’єв.

Нещодавно волонтерам вдалося домогтися створення у парламенті міжфракційного об’єднання «Підтримка волонтерського руху». Одним з ініціаторів став депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу, який направив звернення вже прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

Запит нардепа Георгія Мазурашу до глави уряду щодо діяльності уповноваженої з питань волонтерської діяльності
Запит нардепа Георгія Мазурашу до глави уряду щодо діяльності уповноваженої з питань волонтерської діяльності

У ньому нардеп продублював ті ж питання, які викладалися в петиції до президента, і попросив проінформувати, скільки разів та з якою метою Пушкарьова після повномасштабного вторгнення перетинала державний кордон. Державна прикордонна служба та Міністерство внутрішніх справ у своїх листах по суті відмовили Мазурашу в наданні такої інформації.

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Теги: волонтер президент петиція Георгій Мазурашу Наталя Пушкарьова

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