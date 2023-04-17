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Підтопило майже 500 домогосподарств у 12 селах: наслідки повені на Чернігівщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підтопило майже 500 домогосподарств у 12 селах: наслідки повені на Чернігівщині
На Чернігівщині через повінь підтопило 12 сіл та селищ
Фото: ГУ ДСНС у Чернігівській області

Через підйом рівня води на річках області підтоплення фіксують у Чернігівському та Корюківському районах

На Чернігівщині через повінь підтопило 12 сіл та селищ, ще майже 30 залишились без транспортного сполучення. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА. 

Через підйом рівня води на річках області підтоплення фіксують у Чернігівському та Корюківському районах. Станом на ранок 17 квітня залило 474 домоволодінь, в яких проживає 654 людини, з них 21 дитина.

«Підтоплено 29 житлових будинків в трьох населених пунктах Чернігівського району. Це село Прохорів (11 будинків), Мньов (десять будинків) та село Пустинки (вісім будинків)», – йдеться в повідомленні.

Також порушилося транспортне сполучення з 29 населеними пунктами в Чернігівській області: Новгород-Сіверський район – чотири села, Корюківський та Чернігівський райони – по вісім сіл. У Ніжинському районі – дев'ять сіл та селищ.

«Протягом доби перевезено спецтехнікою та човнами 219 людей (з початку повені – 1 539), доставлено десять кілограмів харчових продуктів (з початку – 235 кілограмів)», – йдеться на сайті Департаменту.

За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, на Чернігівщині очікується найбільший паводок, більший за той, що був у 2013 році. Проте якщо мешканцям області потрібна буде евакуація – ОВА її організує.

Нагадаємо, що велика вода також затопила Київщину. Вода затопила столичні парки та берегову зону, а в області розлилася вулицями та заблокувала під'їзди до житлових будинків. Локальні підтоплення зафіксували у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах. 

Теги: Чернігівщина стихійні лиха повінь

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