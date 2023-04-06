Річниця визволення Чернігівщини: Залужний показав чутливе відео

6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували Чернігівську область

У четвер, 6 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео до річниці визволення Чернігівської області.

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«До 6 квітня 2022 року Сили оборони повністю деокупували область. У Сіверському оперативному районі відновили контроль над Державним кордоном України», – написав Головнокомандувач.

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За його словами, завдяки героїчним діям українських воїнів, противник зазнав значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Ворог не зміг досягти своєї мети на полі бою, тому зосереджувався на терорі проти мирного населення. Залужний наголосив, що всі військові злочинці мають бути покарані, і подякував кожному, хто захищав Чернігівщину. Кожному, хто зараз в боях за Україну.

3 квітня 2022 року російські війська повністю вийшли з населених пунктів навколо Чернігова, а 5 квітня загони ДПСУ вийшли на прикордоння Чернігівської області, а ще через два дні був піднятий синьо-жовтий український стяг над Грем‘ячем.

З моменту повномасштабного наступу тоді минуло 38 днів, але, здавалося, що вічність. Вічність боротьби, сили, незламності та єднання.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський побував у «підвалі смерті» в Ягідному та озвучив побажання Путіну. В Ягідному Чернігівської області росіяни тримали 350 заручників в підвалі місцевої школи протягом 28 днів.