У французьких Альпах зійшла лавина: щонайменше четверо загиблих

Рятувальники розшукують людей, які перебувають під снігом

Місцева влада назвала лавину найсмертоноснішою за цей сезон

У французьких Альпах 9 квітня внаслідок сходження лавини загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

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Зазначається, що лавина зійшла приблизно опівдні на льодовик Армансетт біля найвищої гори в Альпах Монблану, що на французько-італійському кордоні.

За словами міністра, досі триває рятувальна операція. Місцева влада назвала лавину найсмертоноснішою за цей сезон.

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За даними видання BFMTV, серед чотирьох загиблих – двоє гірських гідів. Ще двоє осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Grosse coulée depuis les Dômes ce matin ...

Prudence en hors piste pic.twitter.com/9Hxzj9qvHp — ⛷ Domaine Skiable des Contamines-Montjoie 🏂 SECMH (@domaineskiable) April 9, 2023

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для пошуку людей, що досі перебувають у снігу, мобілізовано рятувальні сили.

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Льодовик Армансетт є відносно популярним місцем у цей час серед досвідчених туристів, розповів Франсуа Барб'є, мер міста Ле-Контамін-Монжуа, розташованого у підніжжя Монблану. На його думку, це найбільш смертоносна лавина сезону.

Нагадаємо, що в ніч на 9 квітня щонайменше п'ятеро осіб постраждали через обвалення чотириповерхового житлового будинку в центрі Марселя (Франція).