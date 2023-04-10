Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У французьких Альпах зійшла лавина: щонайменше четверо загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У французьких Альпах зійшла лавина: щонайменше четверо загиблих
Рятувальники розшукують людей, які перебувають під снігом
фото: скріншот відео (Twitter / @domaineskiable)

Місцева влада назвала лавину найсмертоноснішою за цей сезон

У французьких Альпах 9 квітня внаслідок сходження лавини загинули щонайменше чотири людини, ще кілька осіб отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен. 

Зазначається, що лавина зійшла приблизно опівдні на льодовик Армансетт біля найвищої гори в Альпах Монблану, що на французько-італійському кордоні.

За словами міністра, досі триває рятувальна операція. Місцева влада назвала лавину найсмертоноснішою за цей сезон.

За даними видання BFMTV, серед чотирьох загиблих – двоє гірських гідів. Ще двоє осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для пошуку людей, що досі перебувають у снігу, мобілізовано рятувальні сили.

Льодовик Армансетт є відносно популярним місцем у цей час серед досвідчених туристів, розповів Франсуа Барб'є, мер міста Ле-Контамін-Монжуа, розташованого у підніжжя Монблану. На його думку, це найбільш смертоносна лавина сезону.

Нагадаємо, що в ніч на 9 квітня щонайменше п'ятеро осіб постраждали через обвалення чотириповерхового житлового будинку в центрі Марселя (Франція). 

Читайте також: Втекли від санкцій до Альп: як російські еліти ховаються у Франції
Теги: Франція стихійні лиха смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр із серіалу «Чужі рідні»
Помер актор Олександр Гетманський
2 квiтня, 08:36
Боєць Національної гвардії Віталій Мерінов воював на Донеччині
У бою загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
31 березня, 09:26
Скріншот відео
Ірина Федишин зізналася, що тіло її загиблого в Соледарі брата не можуть забрати більше місяця
28 березня, 15:02

Соціум

У французьких Альпах зійшла лавина: щонайменше четверо загиблих
У французьких Альпах зійшла лавина: щонайменше четверо загиблих
Розповів про брак медикаментів: РФ судитиме свого медика за «дискредитацію армії»
Розповів про брак медикаментів: РФ судитиме свого медика за «дискредитацію армії»
Крик про допомогу лунав із могили: на цвинтарі у Польщі трапилася надзвичайна подія
Крик про допомогу лунав із могили: на цвинтарі у Польщі трапилася надзвичайна подія
Потужне виверження вулкана в Росії: стовп попелу піднявся на 12 км
Потужне виверження вулкана в Росії: стовп попелу піднявся на 12 км
Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора
Путіна чекає доля Цезаря? Британський генерал назвав імовірних убивць диктатора
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
35K
Курс долара перетнув «червону лінію»: експерти дали валютний прогноз
26K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
24K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
16K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
14K
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
8 квiтня, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
8 квiтня, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту