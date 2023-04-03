Зеленський відвідав військовий госпіталь на Чернігівщині та вручив нагороди пораненим (відео)

Разом із президентом у військовому госпіталі побував віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек

Під час робочої поїздки в Чернігівську область президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України, котрі проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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Разом із президентом у військовому госпіталі побував віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

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Глава держави вручив військовослужбовцям Збройних Сил України державні нагороди. «Дякую за вашу мужність. Бажаю вам якнайшвидшого одужання, а нам усім – перемоги», – зазначив Зеленський.

Президент також зустрівся з військовими медиками й відзначив їх державними нагородами. «Дякую вам за важливу роботу й збереження життів наших воїнів», – сказав він.

Зеленський та іноземні гості оглянули оснащення закладу, зокрема сучасний комп'ютерний томограф, наданий урядом Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський у річницю визволення села Ягідне на Чернігівщині відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручниках.