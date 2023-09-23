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«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам
Зеленський подякував народу Польщі за допомогу
фото: Офіс президента

Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Повертаючись після робочого візиту до Канади та перебуваючи в Любліні, президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: журналістці та медику-волонтеру. Про це інформує Офіс президента

Журналістка TVN Discovery Poland Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Республіки Польща.

«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам фото 1

Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.

«Пишаюся таким сильним сусідством»: Зеленський вручив нагороди польським волонтерам фото 2

«Те, що ви робите, – велика праця – допомагати, підтримувати українців на фронті, які реально захищають не тільки Україну, а й, я вважаю, Європу, весь світ, наші спільні цінності», – сказав Володимир Зеленський, вручаючи нагороди.

Він подякував народу Польщі за таких синів і доньок.

«Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми», – наголосив глава держави.

За вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці Указами Президента України Б’янку Залевську нагороджено орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а Даміана Дуду – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

Зазначимо, що під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. Він сказав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», – цитують Зеленського польські медіа.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоч Зеленський не згадував Польщу, але він був «досить озлоблений» через цей виступ. 

Польща викликала посла України через заяву Зеленського, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на Генеральній Асамблеї ООН. 

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Теги: поранення державні нагороди Офіс президента праця медичні препарати президент Володимир Зеленський волонтер Польща

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