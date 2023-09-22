Польща назвала умову для скасування ембарго на українське зерно

Польща не скасує ембарго на українські продукти, поки не буде знайдено спільне рішення, яке враховуватиме й інтереси польських аграріїв

Роберт Телус: «Ми не скасуємо наше ембарго, якщо не виробимо безпечного та ефективного рішення»

Польща очікує на розробку безпечного та ефективного рішення щодо українського зерна, яке врахує інтереси польських фермерів. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає «Укрінформ».

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Він підтвердив, що наступного тижня мають відбутися переговори з його українським колегою Миколою Сольським. Телус зазначив, що у телефонній розмові з українським міністром, що відбулася напередодні, він закликав провести переговори у добрій атмосфері, зокрема завдяки відкликанню Україною скарги проти Польщі у СОТ.

Водночас міністр запевнив, що Польща не скасує ембарго на українські продукти, поки не буде знайдено спільне рішення, яке враховуватиме й інтереси польських аграріїв.

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«Ми не скасуємо наше ембарго, якщо не виробимо безпечного та ефективного рішення, щоб були гарантовані інтереси польського фермера, а українське зерно не потрапляло до Польщі»,- додав Телус.

Він назвав позитивним те, що Україна «почала говорити з Польщею напряму, а не через Єврокомісію». Міністр також запевнив, що Польща хоче допомогти з транзитом українського збіжжя через свою територію.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою.