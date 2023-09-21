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Польща зробила нову заяву щодо постачання зброї в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща зробила нову заяву щодо постачання зброї в Україну
Петро Мюллер
фото з відкритих джерел

У контексті питань щодо постачання зброї Польща виконує лише угоди, які були укладені та затверджені раніше щодо постачання боєприпасів та озброєнь

Наразі Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Про це заявив прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер, пише РАР.

«У контексті питань щодо постачання зброї я б хотів наголосити, що Польща виконує лише угоди, які були укладені та затверджені раніше щодо постачання боєприпасів та озброєнь, включаючи ті, які випливають з підписаних контрактів з Україною», – зазначив він, додавши, що це стосується і «найбільшого міжнародного контракту», який був укладений польською збройовою промисловістю після 1989 року про постачання гармати-гаубиці Krab.

Мюллер також підкреслив, що «з української сторони з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів», які Польща не приймає, проте, за його словами, у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги.

«У перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу Росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії», – підсумував Мюллер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: Польща Анджей Дуда боєприпаси танки конфлікт

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