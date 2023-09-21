Польща зробила нову заяву щодо постачання зброї в Україну

У контексті питань щодо постачання зброї Польща виконує лише угоди, які були укладені та затверджені раніше щодо постачання боєприпасів та озброєнь

Наразі Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Про це заявив прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер, пише РАР.

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«У контексті питань щодо постачання зброї я б хотів наголосити, що Польща виконує лише угоди, які були укладені та затверджені раніше щодо постачання боєприпасів та озброєнь, включаючи ті, які випливають з підписаних контрактів з Україною», – зазначив він, додавши, що це стосується і «найбільшого міжнародного контракту», який був укладений польською збройовою промисловістю після 1989 року про постачання гармати-гаубиці Krab.

Мюллер також підкреслив, що «з української сторони з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів», які Польща не приймає, проте, за його словами, у Польщі досі діє міжнародний хаб допомоги.

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«У перші місяці війни Польща надала ключові танки, бронетехніку, літаки та боєприпаси для оборони України, які були необхідні для запобігання нападу Росії на Україну та в майбутньому на інші країни ЄС, включаючи Польщу. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії», – підсумував Мюллер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.