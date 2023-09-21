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Зброя для України: заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зброя для України: заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни
Матеуш Моравецький
фото з відкритих джерел

Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції

Позиція прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо надання зброї Україні не була узгоджена з МЗС Польщі. про це інформує RMF24.

Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції. Дипломати очікують на інструкції від міністра закордонних справ Збігнева Рау, який наразі перебуває у США.

За повідомленням кореспондента RMF з МЗС, представники відомства запевнили, що в Польщі діє функціональний логістичний центр для надання Україні західної зброї. Вони також нагадали, що Польща активно підтримувала Україну у початкових етапах війни, коли багато інших союзників тільки обговорювали можливу допомогу.

Журналісти припускають, що Матеуш Моравецький мав на увазі, що Польща уже передала Україні ту зброю, яку могла віддати без створення ризиків для своєї обороноздатності. Наразі Варшава вже передала зброю загальною вартістю понад 3 млрд євро. 

Видання зазначає, що зараз у Польщі виготовляються для України перші бойові машини Rosomak і самохідні мінометні установки Rak.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. 

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: Польща Анджей Дуда Варшава конфлікт

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