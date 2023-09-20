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Польща викликала посла України через заяву Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща викликала посла України через заяву Зеленського
Володимир Зеленський заявив, що «деякі друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном»
фото з відкритих джерел

Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути інших

Міністерство закордонних справ Польщі викликало українського посла Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського. Про це пишуть polsatnews та Onet.

ЗМІ пишуть, що це пов'язано з фрагментом виступу президента України на Генасамблеї ООН, у якому Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго.

У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», – цитують Зеленського польські медіа.

Польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький пригрозив розширити список заборонених до імпорту продуктів з України, якщо Київ запровадить ембарго на овочі та фрукти з Польщі, як про це заявляли в Мінекономіки України.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Теги: Володимир Зеленський Анджей Дуда Польща

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