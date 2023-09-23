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Прем'єр-міністр Польщі закликав Зеленського більше «ніколи не ображати поляків»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Польщі закликав Зеленського більше «ніколи не ображати поляків»
Прем'єр-міністр Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за «європейську безпеку», і Польща їй допомагає
фото з відкритих джерел

Матеуш Моравецький заявив, що поляки ніколи не дозволять «ображати» себе

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомило РАР.

Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за «європейську безпеку». Він додав, що Польща, зокрема, допомагає зброєю. 

«Але я також хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він нещодавно зробив під час свого виступу в ООН, поляки ніколи цього не дозволять. […] Ми будемо захищати всі наші права в поточному геополітичному контексті і ми знаємо, як ці права мають бути сформульовані», – заявив Моравецький. 

Зазначимо, що під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. Він сказав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», – цитують Зеленського польські медіа.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоч Зеленський не згадував Польщу, але він був «досить озлоблений» через цей виступ. 

Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

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Теги: Польща Володимир Зеленський Україна

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