Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
Уряд Польщі перестав надавати військову допомогу Україні для відбиття повномасштабного вторгнення РФ
фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що країна зараз сама озброюється 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. Про це він розповів в етері телеканалу Polsat News, передає Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

За словами Моравецького, він розуміє, що «Україна захищається від жорстокої атаки Росії», але водночас його уряду потрібно захистити власну країну.

Теперішні відносини з Україною Моравецький назвав такими, що «перебувають у важкому стані», цитує Polsat News. 

Польський прем’єр наголосив, що уряд Польщі «категорично незгодний» із останніми заявами найвищих українських посадовців і президента України. Зокрема, заявою президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію.

«Ми надсилаємо Києву слова застереження, щоб не брали такі ноти, які фактично тут, у Польщі, одразу підхопили так звані російські тролі. Всі провокатори (...) радіють, що між нашими країнами посіяно зерно розбрату», – додав Моравецький.

Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

Читайте також: Зерно, вибори та допомога біженцям: що відомо про конфлікт між Україною і Польщею
Теги: Польща війна Україна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зернова угода потрібна Росії, а не Україні, адже дала змогу контролювати український експорт. Вихід РФ з цієї угоди все змінив
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
14 вересня, 14:16
Російська Федерація, яка веде велику війну в Україні вже більше півтора року, так і залишається й досі членом Ради Безпеки ООН
ООН має бути реформована, раз не бачить в Україні геноцид
13 вересня, 07:14
Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)
Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)
12 вересня, 16:16
Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
10 вересня, 20:24
Буш вважає, що Білому дому буде дедалі важче переконувати американців, що допомога Україні в їхніх інтересах
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
9 вересня, 20:46
25 серпня рятувальники ліквідували наслідки обстрілу с. Подоли Куп’янського району
Окупанти вдарили по кафе з людьми на Харківщині, є загиблі
26 серпня, 12:00
На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
25 серпня, 16:52
Марта Липчей представила новий сингл «Не забувай» та кіновізуалізацію на нього
Незалежність, яку ми виборюємо: Марта Липчей представила потужну композицію «Не забувай»
24 серпня, 14:33
Патрік Райдер наголосив, що, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але і Європи та всього світу.
Битва продовжується, робити висновки зарано: Пентагон оцінив контрнаступ ЗСУ
23 серпня, 10:36

Політика

Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною
Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
55K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
49K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
28K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
18K
На Полтавщині лунають вибухи

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
19 вересня, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту