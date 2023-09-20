Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що країна зараз сама озброюється

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння. Про це він розповів в етері телеканалу Polsat News, передає Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

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За словами Моравецького, він розуміє, що «Україна захищається від жорстокої атаки Росії», але водночас його уряду потрібно захистити власну країну.

Теперішні відносини з Україною Моравецький назвав такими, що «перебувають у важкому стані», цитує Polsat News.

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Польський прем’єр наголосив, що уряд Польщі «категорично незгодний» із останніми заявами найвищих українських посадовців і президента України. Зокрема, заявою президента Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію.

«Ми надсилаємо Києву слова застереження, щоб не брали такі ноти, які фактично тут, у Польщі, одразу підхопили так звані російські тролі. Всі провокатори (...) радіють, що між нашими країнами посіяно зерно розбрату», – додав Моравецький.

Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.