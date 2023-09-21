Дуда пояснив слова прем'єра Польщі про припинення постачання зброї Україні

Президент Дуда зазначив, що підписані з Україною контракти на постачання гаубиць «Краб», боєприпасів і засобів розмінування будуть виконані

Президент Дуда пояснив, що заява прем'єра Польщі Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького «витлумачили якнайгірше». Про це пише PAP.

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Глава польської держави підкреслив, що заява Моравецького стосувалася нової зброї, яку закуповують для армії Польщі.

«На мій погляд, прем’єр-міністр просто сказав: ми не передамо Україні ту нову зброю, яку зараз закуповуємо в межах модернізації польської армії», — сказав Дуда.

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Він додав, що буде «першим, хто виступатиме проти передачі іншій країні нової зброї, яку Польща зараз отримує з Південної Кореї чи Сполучених Штатів», як-от: танки Abrams, протиповітряні системи Patriot або реактивні артилерійські системи Himars

Водночас Дуда зазначив, що підписані з Україною контракти на постачання гаубиць «Краб», боєприпасів і засобів розмінування будуть виконані.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Також прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.

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Раніше президент Польщі, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.