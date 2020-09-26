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    Зеленський призупинив польоти всіх АН-26 до з'ясування причин авіакатастрофи у Чугуєві

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    Зеленський призупинив польоти всіх АН-26 до з'ясування причин авіакатастрофи у Чугуєві

    Таких польотів не буде, поки не буде об'єктивно з'ясовано, що ж сталося

    Президент України Володимир Зеленський дав доручення призупинити польоти, у яких беруть участь аналогічні літаки АН-26, що зазнав падіння у Чугуївському районі Харківської області. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олег Татаров в ефірі одного українських телеканалів.

    «Президент дав доручення призупинити будь-які польоти із залученням аналогічних літаків до з'ясування причин трагедії. Міністр оборони й керівник Генштабу доручення вже почали виконувати. Я припускаю, що таких польотів не буде, поки не буде об'єктивно з'ясовано, що ж сталося», - розповів Татаров.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.

    літак Володимир Зеленський розслідування
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