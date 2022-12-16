Після ракетних обстрілів Дніпропетровська область повністю знеструмлена

Наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури

Через ракетні удари Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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«Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi. Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена», – зазначив він.

Разом з тим Резніченко повідомив, що наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет.

Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.