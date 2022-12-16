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Після ракетних обстрілів Дніпропетровська область повністю знеструмлена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після ракетних обстрілів Дніпропетровська область повністю знеструмлена
фото ілюстративне

Наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури

Через ракетні удари Дніпропетровська область була повністю знеструмлена. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi. Енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати. Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена», – зазначив він.

Разом з тим Резніченко повідомив, що наразі вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет. 

Масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. «Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію.

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Теги: Укренерго Дніпропетровщина електроенергія

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