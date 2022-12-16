Ракетна атака РФ: Повітряні Сили повідомили деталі обстрілу

Зазначається, щПуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря

Противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що сьогодні ворог здійснив пуск крилатих ракет не лише з Каспію, а й з Саратовської області, в районі Енгельса.

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«Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

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Крім того, під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал».

Під час атаки противник також завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякува усім захисникам неба за бойову роботу, а особливо зенітним-ракетним підрозділам повітряного командування «Центр», які обороняють повітряний простір Київщини. Саме на столицю України окупанти спрямували найбільше ракет.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що за попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет.

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