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    Події в Україні

    По всій території України повітряна тривога

    По всій території України повітряна тривога
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям рекомендують перейти в укриття

    У п’ятницю ввечері по всій території України оголошено повітряну тривогу.

    Станом на 20:30 сирени гудуть в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, повідомляє alerts.in.ua.

    Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

    Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    По всій території України повітряна тривога