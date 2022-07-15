По всій території України повітряна тривога

Мешканцям рекомендують перейти в укриття

У п’ятницю ввечері по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Станом на 20:30 сирени гудуть в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, повідомляє alerts.in.ua.

Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Нагадаємо, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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