Побоялися Путіна. Резніков розповів, як РФ відмовилася забрати своїх загиблих

Окупанти цинічно приховують від свого диктатора правду про втрати в Україні

Під час переворів між Росією та Україною, що відбулись 28 лютого 2022 року, РФ відмовилася забирати тіла своїх загиблих бійців. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

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«Мене вразила цинічність росіян. У той день, коли ми були на переговорах (у Білорусі – «Главком».), ми вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. От ми сидимо, розмовляємо, з того боку сидять перемовники. Я їм говорю: добре, ми домовилися про коридори, про виведення населення, а що ми будемо робити з тілами ваших загиблих?», – пригадує очільник Міноборони.

За його словами, тоді російська делегація відмовилася вирішувати щось стосовно цього питання, аргументуючи це тим, що вони не підтверджують таку кількість втрат.

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«Голова делегації (РФ – «Главком») повертається до заступника міністра оборони, а той говорить: «Ми не підтверджуємо, у нас загинуло 10 чи 20, чи 30». Голова делегації повертається до мене: «Ми не підтверджуємо». Я кажу, ви то, може, не підтверджуєте, але 3000», – розповів Резніков.

За кілька тижнів після перемовин у Білорусі до України прибув голова Червоного Хреста Петер Маурер, який до того був із візитом у Москві. На запитання Резнікова, чи проінформоване керівництво РФ про реальну кількість загиблих росіян, яких на той момент, за даними Резнікова, було вже більш як 10 тисяч, Маурер сказав, що не впевнений, що вся інформація доходить до російського диктатора Володимира Путіна.

«Маурер каже: «Те, що заступник міністра точно знає, я побачив по обличчю. Думаю, що і міністр знає, але я не впевнений, що вони доносять правду на гору, бо бояться, бо не хочуть бути кіллер-меседжерами». Тобто вони цинічно приховували правду. На той момент (Путін – «Главком») міг не знати про втрати», – зазначив міністр оборони.

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Нагадаємо, що українська делегація літала на переговори з росіянами до Білорусі на гелікоптерах НАТО. Про те, як це було, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

До слова, на думку Резнікова, російські загарбники через системні поразки на фронті можуть озвучити черговий «жест доброї волі» під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.