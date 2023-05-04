Розвідка Британії спрогнозувала дії окупантів після пожеж на нафтобазах

Росія змушена буде розгорнути додаткових заходів захисту на місцях зберігання палива

Росія після пожеж на нафтобазах і пов’язаного з цим збою в роботі мережі зберігання й розподілу палива, ймовірно, буде змушена скорегувати операції з дозаправки збройних сил, щоб пом’якшити удари. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«3 травня 2023 року сталася пожежа на російській нафтобазі у Волні в Краснодарському краї, неподалік від Кримського мосту. Вона була спричинена ймовірним ударом безпілотника. Це повторює схему пошкоджень російських паливних сховищ від початку року, причому склади пального в окупованих частинах України та на російсько-українському кордоні залишаються особливо вразливими до атак», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що заходи, до яких буде змушена вдатися Росія, можуть включати розгортання додаткових заходів захисту на місцях зберігання палива або використання інфраструктури в регіонах, де загроза менша.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.