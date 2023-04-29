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Поранених окупантів без лікування женуть на фронт (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поранених окупантів без лікування женуть на фронт (перехоплення)
Поранені росіяни не отримують належного лікування
фото з відкритих джерел

Російського військового після поранення протримали в госпіталі лише 19 днів

Російський військовий у телефонній розмові коментує бойові втрати внаслідок штурмових дій, а також як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів за рахунок поранених бійців, які не пройшли повний цикл лікування. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Та у меня тут парни лежат, вот эти, как ты говоришь, помнишь, 20 200х, 8 300х», – скаржиться окупант.

Росіянин також розповідає, що військового після поранення протримали в госпіталі лише 19 днів і повернули на фронт. Одужати ж він не встиг, постійно скаржився на головні болі.

«У него так подбородок посекло. В Майорске как раз, это ж они в атаку ходили», – ділиться окупант.

Нагадаємо, російські окупанти не тільки катують українських військовополонених, а й жорстоко вбивають їх після допитів. Зокрема, їм перерізають горло. Про це свідчить перехоплення СБУ.

Раніше російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: фронт втрати перехоплення поранення окупанти Міноборони Міноборони РФ

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