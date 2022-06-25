Почуйте, раби. Звернення до білорусів, яке блокує Facebook (фото)

Facebook котре заблокував проукраїнський контент. Користувачі обурені

Соціальна мережа Facebook продовжує блокувати проукраїнський контент. Так, сьогодні було видалено допис музиканта Івана Леньо зі зверненням до громадян Білорусі. Про цей випадок повідомив журналіст та телеведучий Віталій Гайдукевич.

«От правда, що заважає товаріщу Цукербергу навести лад із буйством ботатак, впорядкувати адміністрування, увімкнути нарешті мозок і побачити, як юзають його мережі (не лише ФБ) російська агітмашина? Нічого не заважає. Так в чому причина? Персонаж глупий чи завербований?» – запитує Гайдукевич.

Журналіст підтримав автора посту, заявивши, що на 100% поділяє думку щодо білорусів.

«Чи народ, який дозволяє стільки років себе тримати в тенетах совка і рускаго міра, є усвідомленою нацією? Яка ж разюча прірва між білоруською масою «простих людей» і притомною мікроменшістю, що бореться, в тому числі зі зброєю...» – резюмував він.

Сам Леньо зазначив, що такими діями команда Facebook не заперечує бомбардування наших міст з території Білорусі.

Про що йшлося у заблокованому дописі

У дописі музикант закликав білорусів виходити на мітинги та блокувати свавілля диктаторського режиму.

«Вас ваші військові на чолі з тараканом закопують в яму історії. Ви скажете - це військові ракети запускають, це не ми? Військові – це ваш чоловік, брат, дід, внук, кум, сват, син. Якщо ви мовчите, ви запускаєте їх разом з ними. Не будьте рабами й вбивцями», – закликав Леньо білорусів.

Резюмував допис він фразою: «Почуйте раби!».

Скріншот з Facebook-сторінки Івана Леньо

Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.