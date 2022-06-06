  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Гончаренко
  4. День журналіста. Пам‘ятаймо тих, хто не дожив до перемоги
рус
    Думки вголос

    День журналіста. Пам‘ятаймо тих, хто не дожив до перемоги

    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки - День журналіста. Пам‘ятаймо тих, хто не дожив до перемоги
    У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки
    фото з відкритих джерел

    Ми воюємо та перемагаємо, аби нами пишались загиблі

    Цього року день журналіста – вже не просто свято, а бойове хрещення. Разом із Україною до своєї боротьби за виживання вступив кожен фах, і преса не стала винятком.

    На цій війні гинуть як українські, так і іноземні журналісти. На жаль, ми втратили багатьох – можливо, найкращих. Та це точно не привід зупинятись. Навпаки, зараз ми маємо дотиснути ворога, аби це припинилось вже назавжди.

    Ми воюємо та перемагаємо, аби нами пишались загиблі. Макс Левін, Олександр Махов – ми пам‘ятаємо імена тих, хто не дожив до перемоги. Пам‘ятаємо, аби пам‘ять про них дожила та дочекалась останнього пострілу цієї війни.

    З днем журналіста. Колись він знову святкуватиметься без закривавлених шевронів.

    Читайте також:

    Джерело: блог Олексія Гончаренко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    День журналіста. Пам‘ятаймо тих, хто не дожив до перемоги