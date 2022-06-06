День журналіста. Пам‘ятаймо тих, хто не дожив до перемоги

Ми воюємо та перемагаємо, аби нами пишались загиблі

Цього року день журналіста – вже не просто свято, а бойове хрещення. Разом із Україною до своєї боротьби за виживання вступив кожен фах, і преса не стала винятком.

На цій війні гинуть як українські, так і іноземні журналісти. На жаль, ми втратили багатьох – можливо, найкращих. Та це точно не привід зупинятись. Навпаки, зараз ми маємо дотиснути ворога, аби це припинилось вже назавжди.

Ми воюємо та перемагаємо, аби нами пишались загиблі. Макс Левін, Олександр Махов – ми пам‘ятаємо імена тих, хто не дожив до перемоги. Пам‘ятаємо, аби пам‘ять про них дожила та дочекалась останнього пострілу цієї війни.

З днем журналіста. Колись він знову святкуватиметься без закривавлених шевронів.

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Джерело: блог Олексія Гончаренко

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