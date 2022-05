Як виглядає Рубіжне після хаотичного обстрілу окупантів (відео)

Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував у Twitter відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним Луганської області.

Журналіст підкреслив, що обстріли з боку загарбників мають безладний характер.

Russian shelling is indiscriminate. In Rubizhne, Lysychansk and Severodonetsk. "artillery was removing those houses very fast - people were trying to hide in the basement so they had no view, no assessment of the current situation, so there was a lot of losses during that time. pic.twitter.com/NECArOMv0t