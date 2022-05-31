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  4. Як виглядає Рубіжне після хаотичного обстрілу окупантів (відео)
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    Політика

    Як виглядає Рубіжне після хаотичного обстрілу окупантів (відео)

    Дрон пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним - Як виглядає Рубіжне після хаотичного обстрілу окупантів (відео)
    Дрон пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним
    фото: скріншот з відео

    Місцеві жителі намагалися сховатися у підвалах своїх будинків

    Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував у Twitter відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним Луганської області.

    Журналіст підкреслив, що обстріли з боку загарбників мають безладний характер.

    За словами Соммервіля, місцеві жителі намагалися сховатися у підвалах своїх будинків, проте багато хто з них став жертвами артилерійських обстрілів окупантів.

    Нагадаємо, Рубіжне спіткала доля Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища.

    Російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Як виглядає Рубіжне після хаотичного обстрілу окупантів (відео)