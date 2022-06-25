Подружжя з Кропивницького загинуло на війні в один день (фото)

Чоловікові та дружині було по 31 рік

Чоловікові та дружині було по 31 рік

Тарас та Ольга Мельстери не були військовими, але після повномасштабного вторгнення Росії вирушили на фронт

У бою з російськими окупантами загинули подружжя з Кропивницького Тарас та Ольга Мельстери. Трапилося це 21 червня, сумну звістку повідомила Інга Дуднік, мати військовослужбовиці.

«Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалася прийняти їхній вибір. Коли дочка обрізала коси, не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому, що вони заважали їй носити броніки, мене накрило. А сьогодні я плачу. Нема сил щось говорити, писати. Дякую, що захищали нас на землі, тепер бороните з неба. Боляче, дуже боляче», – написала жінка у Facebook.

Відомо, що чоловікові та дружині було по 31 рік. Раніше вони не мали військового досвіду, але після масштабного вторгнення окупантів ухвалили рішення вирушити на фронт. Обставини їхньої загибелі поки не повідомляють.

Ольга Мельстер була кондитером, випікала пряники, на яких малювала тварин, рослини, казкових персонажів та святкову символіку. Потім залучалася до благодійних проектів: пекла для військових, для бездомних, для онкохворих дітей. Тарас працював у IT-компанії.

Нагадаємо, на Харківщині автомобіль швидкої допомоги потрапив під обстріл, поранено фельдшера, однак після поранення він поїхав надавати допомогу хворому.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном російські загарбники підбили картету швидкої допомоги, що перевозила пораненого. Унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню та 64-річний водій «швидкої». Отримав поранення і 52-річний фельдшер.