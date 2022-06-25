Українська розвідка оцінила можливість перевороту у РФ і смерті Путіна

До кінця року зміна позиції Путіна не відбудеться, вважає розвідка

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти розв’язану ним війну проти України, і переворот в РФ до кінця року не відбудеться. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Його план – крок за кроком захоплювати наші території і потім щось з ними робити. У нього є радники. Але, мабуть, ні переворот, ні зміна його позиції найближчим часом не відбудуться. Принаймні, до кінця цього року – однозначно», – сказав Скібіцький.

Він нагадав, що візити до Москви іноземних лідерів ні до чого не приводять. «З самого початку ми бачимо, що Путін фактично нікого не чує. Путін має для себе свою мету, і він плавно до неї йде. Він проводить історичні паралелі з Російською імперією, з Петром I, який вивів Росію в Європу. Він вже говорить про війну Росії зі Швецією, що тривала 21 рік», – розповів Скібіцький.

На його думку, найближчі роки не варто очікувати смерті Путіна від хвороби. «Все залежатиме від стану його здоров'я. Але це теж мова йде про 2-3 роки. Відповідно, час грає на руку окупантам і вони це розуміють», – зазначив він.

Нагадаємо, російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький в інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що зміна влади у Росії може відбутися лише у зв’язку зі смертю президента країни Володимира Путіна. Однак, на його думку, після смерті Путіна «почнеться найсмішніше», адже механізму передачі влади у Росії немає.

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