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    Події в Україні

    На Харківщині «швидка» потрапила під обстріл: є поранені

    Російські війська обстріляли швидку допомогу&nbsp; - На Харківщині «швидка» потрапила під обстріл: є поранені
    Російські війська обстріляли швидку допомогу 
    фото з відкритих джерел

    Стан пораненого – задовільний

    На Харківщині автомобіль швидкої допомоги потрапив під обстріл, поранено фельдшера, однак після поранення він поїхав надавати допомогу хворому. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

    «24 червня бригада на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила на виклик до 63-річного мешканця Зміївського району. На шляху до пацієнта спеціалізоване авто ЕМД потрапило під обстріл. Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого та надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

    Наразі, стан медика – задовільний.

    Раніше повідомлялося, що під Херсоном російські загарбники підбили картету швидкої допомоги, що перевозила пораненого. Унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню та 64-річний водій «швидкої». Отримав поранення і 52-річний фельдшер.

    Нагадаємо, триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині «швидка» потрапила під обстріл: є поранені