Окупаційна влада мимоволі сказала кримчанам правду (фото)

У Сімферополі з’явилися пропагандистські плакат із несподіваним змістом

Окупаційна влада тимчасово окупованого Сімферополя відреагувала на те, що Україна отримала статус кандидата у члени Європейського Союзу. Так, у місті з’явилися пропагандистські плакати, повідомляє ZN.UA. Однак зміст написів несподівано виявився правдивим: «Росія – не Європа».

«Після набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС, влада тимчасово окупованого Росією Криму не вигадала нічого кращого, ніж розвісити в Сімферополі російсько-ствердні транспаранти», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова. Також в екснардепа знайшли понад шість тис. артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в «чорних археологів».