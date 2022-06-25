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    Події в Україні

    Окупаційна влада мимоволі сказала кримчанам правду (фото)

    Зі змістом напису не посперечаєшся - Окупаційна влада мимоволі сказала кримчанам правду (фото)
    Зі змістом напису не посперечаєшся
    фото: ZN.UA/Telegram

    У Сімферополі з’явилися пропагандистські плакат із несподіваним змістом

    Окупаційна влада тимчасово окупованого Сімферополя відреагувала на те, що Україна отримала статус кандидата у члени Європейського Союзу. Так, у місті з’явилися пропагандистські плакати, повідомляє ZN.UA. Однак зміст написів несподівано виявився правдивим: «Росія – не Європа».

    «Після набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС, влада тимчасово окупованого Росією Криму не вигадала нічого кращого, ніж розвісити в Сімферополі російсько-ствердні транспаранти», – ідеться у дописі.

    Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань викрили на фінансуванні терористів «ДНР» колишнього нардепа Валерія Горбатова. Також в екснардепа знайшли понад шість тис. артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в «чорних археологів».

    Теги: ЄС Крим росія окупанти війна Європа Україна влада окупація #stoprussia
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    Окупаційна влада мимоволі сказала кримчанам правду (фото)