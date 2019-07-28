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    Події в Україні

    Погода на неділю: в Україні буде спекотно до +34 та майже без опадів

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    Погода на неділю: в Україні буде спекотно до +34 та майже без опадів

    У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів

    У неділю 28 липня, в Україні буде сонячно та майже без опадів. Лише в західній частині країни очікуються дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    На півночі сьогодні температура повітря підвищиться до 30...32 градусів тепла, а вночі до 17...19. На заході синоптики вдень прогнозують 30...32, а вночі 16...18. На сході вдень очікується 28...30, а вночі 16...18.

    На території північних областей температура повітря вдень підвищиться до 32....34 градусів, а вночі 18...20. В центральній частині країни вдень буде 30...32, а вночі 16...18 градусів. 

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    У Києві сьогодні буде сонячно та без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 29...31 градусу, а вночі 17...19.

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